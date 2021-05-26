لابورتا يجتمع برونالد كومان من أجل تحديد مستقبله مع برشلونة

واستمر الاجتماع، الذي حضره أيضا روب جانسين، وكيل أعمال كومان، ونائب رئيس برشلونة، رافاييل يوستي، والمدير الرياضي، ماتيو أليماني، لمدة 28 دقيقة في مكاتب "الكامب نو".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن الاجتماع انتهي بدون الوصول لأي قرار حول مستقبل كومان.



وأجل الأطراف مسألة الحسم للحديث في الأيام المقبلة، والعودة من جديد للاجتماع سويا، لهذا حتى الآن ما زال كومان مستمرا على رأس الجهاز الفني لبرشلونة، خاصة أن لديه عقدا لموسم آخر مع "البارسا".

وتولى كومان تدريب برشلونة مطلع الموسم المنصرم، وقاده للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، لكن الفريق خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، كما خسر السوبر الإسباني، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني