درجال: ملعب المدينة في الحبيبية بات 'جاهزاً للافتتاح'

أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء، أن ملعب المدينة في الحبيبية بالعاصمة بغداد، بات جاهزاً للافتتاح.

وقال درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ملعب المدينة في الحبيبية والذي يتسع لـ (32) ألف متفرج بات جاهزاً للافتتاح"، موضحاً أن" العمل جارٍ على قدمٍ وساق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على رفع الحظر كون العراق يستحق ذلك".



وتابع درجال ان" الوزارة سبق لها أن أرسلت العديد من الرسائل الإيجابية منها إقامة المباريات الودية وامتلاك الملاعب والبنى التحتية الجاهزة والقادرة على تضييف المباريات الدولية، والظروف مهيئة لا سيما ان هناك الجدية التامة من الاتحادين الدولي والآسيوي وعمل مشترك من قبل الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة من أجل الظفر بأحقية العراق باستقبال المباريات الدولية ".

