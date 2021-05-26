بالجرم المشهود..القبض على متهمين بتجارة المخدرات في محافظتين

وذكرت المديرية، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان ان قسم مكافحة مخدرات كربلاء تمكن من القبض على 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود".

واضاف ان "قسم مكافحة مخدرات ميسان القى القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات تعاطي".



وبين القسم ان "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".