نجم المصارعة جون سينا يُغضب الصينيين ويعتذر بـ"الماندرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلمة عابرة وسط حديث طويل أثارت سخطا كبيرا لدى الصينيين ضد الممثل والمصارع الأمريكي الشهير جون سينا، ولم تشفع له رغم اعتذاره.

وفي مقابلة دعائية تروّج لأحدث أفلام سلسلة "فاست آند فيوريوس"، اعتبر جون سينا تايوان، "دولة".



وأثار المقطع ردود فعل غاضبة في الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، قبل أن ينشر جون سينا مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، يتحدث خلاله باللغة الصينية ويعتذر عن "الخطأ".



القصة بدأت في مقابلة مع قناة تايوانية ناطقة بالصينية، قال فيها سينا، إن تايوان ستكون أول "دولة" تتمكن من مشاهدة "فاست آند فيوريوس 9".

ولتدارك الأزمة، تحدث جون سينا في فيديو مصور: " لقد أجريت العديد من المقابلات الخاصة بالترويج لفيلم Fast & Furious 9 الجديد، وقد ارتكبت خطأ أثناء مقابلة واحدة. لذلك، يجب أن أقول شيئا مهما للغاية، وهو أنني أحب وأحترم الصين والشعب الصيني، وأنا آسف جداً لخطئي.. أنا أعتذر منكم".

ولدى سينا، الذي يلعب دور جاكوب موريتو في الفيلم الجديد من سلسلة "فاست آند فيوريوس"، أكثر من 600 ألف متابع في الصين على موقع "ويبو".



غير أن المقطع المصور الذي نشره حقق مشاهدات بلغت 2.4 مليون مرة على موقع التواصل الاجتماعي الخاضع للرقابة الصارمة من قبل الحكومة الصينية.

وجاءت التعليقات على المقطع المصور ما بين سخط وتسامح حيث هاجمه البعض بأنه "لم يعتذر بالشكل المطلوب"، فيما ظهرت بعض التعليقات الأخرى المتسامحة مع اعتذاره بأنه "ليس على دراية كاملة".

وتعلّم سينا (44 عاما)، بطل المصارعة المحترفة 17 مرة، اللغة الصينية لعدة سنوات، لكنه قال في مقابلة مع "سترايتس تايمز" في 2017: "درست لغة الماندارين لخمس سنوات ولا زلت أتحدثها مثل تلميذ في الصف الثالث".

وحقق فيلم “فاست آند فيوريوس 9” الجديد إيرادات طائلة، بعد طرحه في دولة الصين في 21 من شهر مايو/أيار الجاري، وصلت إلى 148 مليون دولار أمريكي، وفق صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وتعد سلسلة أفلام "Fast and Furious" من بين أهم الأفلام وأشهرها، وحققت إيرادات ضخمة على مستوى العالم، حتى أن الجزءين الأخيرين حققا أكثر من مليار دولار.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي.