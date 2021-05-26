شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 1140 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 49 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 256 ألفا و124 مصابا، والوفيات إلى 14807.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي987 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187691 حالة.