شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. المطعمون غير ملزمين بارتداء الكمامة في يوليو المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول-رويترز

قالت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن الكمامات لن تكون مطلوبة في الأماكن الخارجية اعتباراً من يوليو/تموز لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لوباء «كوفيد-19».

وهذه الخطوة هي محاولة لتشجيع السكان الأكبر سناً على التطعيم، فيما تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 70 في المئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 52 مليوناً بحلول سبتمبر/أيلول، من 7.7 في المئة فقط الآن. وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع للاستجابة لفيروس «كورونا»، الأربعاء، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بالتجمع بأعداد أكبر بدءاً من يونيو/حزيران.

وأكد أنه سيتم تعديل جميع إجراءات الحجر الصحي في أكتوبر/تشرين الأول بمجرد أن يتلقى أكثر من 70 في المئة من السكان جرعتهم الأولى.

وذكر وزير الصحة كوون ديوك تشول أن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سجلوا أنفسهم للحصول على التطعيم.

وستبدأ كوريا الجنوبية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً اعتباراً من، الخميس، في أكثر من 12000 عيادة. وسجلت كوريا الجنوبية 707 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 137682 إضافة إلى 1940 وفاة.