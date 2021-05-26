شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات روسية على «جوجل» و«فيسبوك» بسبب «محتوى محظور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

فرضت محكمة روسية، الثلاثاء، غرامات مالية على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين «جوجل» و«فيسبوك»، بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره موسكو «محظوراً»، في أحدث تطور في مواجهة متصاعدة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، إنها فرضت غرامة قيمتها 353 ألفاً و890 دولاراً، في ما يتعلق بثمانية اتهامات منفصلة، في حين أمرت «جوجل» بدفع ستة ملايين روبل عن ثلاث مخالفات مختلفة. وأضافت المحكمة أن كلتا الشبكتين أُدينت بمخالفات إدارية.

وكانت روسيا أبطأت شبكة «تويتر» الأمريكية للتواصل الاجتماعي، لعدم حذفها محتوى محظور، في إطار مسعى لموسكو لكبح شركات التكنولوجيا الغربية، وتعزيز ما تسميه «سيادتها» على الإنترنت.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على «تويتر» قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور. وفُرضت أيضاً غرامة على تطبيق «تيك توك» عن مخالفات مماثلة هذا العام.