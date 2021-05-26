سوريا.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر -

فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام السوريين، صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021.

وتعد الانتخابات الرئاسية هذا العام هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر في مارس من عام 2011.

وعرض التلفزيون السوري، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.

ومن المقر أن يستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 بتوقيت جرينتش) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

ويخوض بشار الأسد سباق الانتخابات، وينافسه كل من وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016-2020) والذي كان نائباً لمرتين، والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.