شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحتجز المسؤولين عن حادث التلفريك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص احتجزوا، في أعقاب حادث تحطم تلفريك لقي خلاله 14 شخصا حتفهم.

وقع الحادث يوم الأحد، في منطقة بيدمونت الإيطالية غرب بحيرة ماجيوري على خط يربط مدينة سترسا السياحية، بجبل موتارون، الذى يبلغ ارتفاعه 1500 متر، فيما احتجز مهندس التلفريك ومدير الخدمة ورئيس خدمة التشغيل.

ونقلت أنسا، عن المدعية العامة لمقاطعة فيربانيا، أوليمبيا بوسي، قولها الليلة الماضية إن المحققين وجدوا أنه تم "العبث" بنظام مكابح الأمان من أجل تجنب التأخير في خدمة التلفريك.

ويواجه الأفراد الثلاثة المحتجزون تهما بالقتل غير العمد، وكارثة غير مقصودة، وإزالة أدوات تهدف إلى منع الإصابة، التي تفاقمت بسبب الكوارث والإصابات الخطيرة جدا.