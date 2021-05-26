شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتخذ خطوات محيّرة تجاه من يتلقون لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الكمامات لن تكون مطلوبة في الأماكن الخارجية، اعتبارا من يوليو تموز لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19.

وهذه الخطوة هي محاولة لتشجيع السكان الأكبر سنا على التطعيم، فيما تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 70 في المئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا، بحلول سبتمبر أيلولو، من 7.7 في المئة فقط الآن.

وأوضح رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع، للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الأربعاء، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بالتجمع بأعداد أكبر بدءًا من يونيو حزيران.

وذكر إنه سيتم تعديل جميع إجراءات الحجر الصحي، في أكتوبر تشرين الأول بمجرد أن يتلقى أكثر من 70 في المئة من السكان جرعتهم الأولى.

من جانبه أشار وزير الصحة كوون ديوك تشول أن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سجلوا أنفسهم للحصول على التطعيم.

وستبدأ كوريا الجنوبية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، اعتبارا من يوم الخميس في أكثر من 12000 عيادة.

وسجلت كوريا الجنوبية 707 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 137682 بالإضافة إلى 1940 وفاة.