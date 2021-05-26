قائد انقلاب مالي يسمح لوفد أفريقي بلقاء القادة الموقوفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمح الكولونيل أسيمي جويتا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا بلقاء الرئيس، ورئيس الحكومة الانتقاليين اللذين أوقفهما العسكريون.

وقال مصدر قريب من الوساطة ومطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس: "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي (باه نداو) ورئيس الوزراء (مختار وان) الأربعاء".



وكان يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا والوفد الذي يقوده غودلاك جوناثان.

وأوفدت مجموعة غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق، الثلاثاء، إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر.

وصرح أحد أعضاء حكومة جويتا "أوضحنا إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته، نبقي على الانتخابات العام المقبل"، موضحا أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.

وأكد أحد أعضاء وفد وساطة غرب أفريقيا أن جويتا زعيم الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي "قدم لنا أسباب تدخله مع رجاله الاثنين".

وأضاف "نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات".

ويتهم الكولونيل جويتا الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.