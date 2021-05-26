زعيمة حزب "الخير" المعارض بتركيا تواصل هجومها على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ السعودية نيوز

تواصل المعارضة التركية هجومها على النظام الحاكم، على خلفية الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا، وتورط فيها رموز العدالة والتنمية.



وفي هذا الصدد طالبت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، وزير الداخلية سليمان صويلو بتقديم استقالته بسبب الاتهامات التي وجهها له سادات بَّكَرْ، زعيم المافيا التركية، وتشير إلى تعاونه معه.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

واستهدف بكر في عدد من مقاطع الفيديو التي يبثها عبر قناته بموقع "يوتيوب"، عددا من رموز الدولة التركية، كما تحدث عن تورط شخصيات بارزة كوزيري الداخلية الأسبق محمد آغار، والحالي سليمان صويلو، وأبنائهم في تجارة المخدرات.