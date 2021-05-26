قليجدار اوغلو يعدد فساد نظام أردوغان ويتهمه ببيع تركيا للمافيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت المعارضة التركية هجومها على النظام الحاكم، بسبب فضائح المافيا التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وتورط فيها وزراء ومسؤولون كبار

وفي هذا الصدد، قال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان، سلّم البلاد للمافيا"، مضيفًا أن الأخير "بات يشكل أزمة أمنية بالنسبة للجمهورية التركية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك".

وفي تصريحاته تطرق زعيم المعارضة إلى الجدل الذي تشهده تركيا منذ ما يقرب من أسبوعين على خلفية فضائح وجرائم كشف عنها زعيم المافيا، سادات بَّكَرْ، في مقاطع فيديو بثها على قناته بموقع "يوتيوب"، والتي تورط فيها عدد من رموز العدالة والتنمية الحاكم، وأبنائهم.

وشدد قليجدار أوغلو في تصريحاته على أن "العدالة والتنمية عبارة عن نظام ابتاعته المافيا، نظام سياسي يقوم بتنفيذ تعليمات المافيا دون شرط أو قيد".