شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يعزون الملك السعودي بوفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.