مقتل 3 أشخاص في حادث اصطدام قارب صيد ياباني بسفينة روسية

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لقي ثلاثة من أفراد طاقم سفينة صيد يابانية حتفهم عندما اصطدمت السفينة التي كانوا على متنها بسفينة روسية قبالة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلاً عن السلطات المحلية أنه تم انتشال جميع أفراد الطاقم الخمسة من سفينة صيد السلطعون التي يبلغ وزنها 7ر9 طن بعد أن اصطدمت بالسفينة الروسية "آمور" التي يبلغ وزنها 662 طناً.

وأضافت كيودو أن مديراً للمهندسين "64 عاما" واثنين من طاقم السفينة اليابانية في الثلاثينيات من العمر، تأكدت وفاتهم لاحقاً، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب أيضا.



ووقع الحادث على بعد حوالي 23 كيلومتراً شمال شرق ميناء مونبيتسو في هوكايدو حوالي الساعة السادسة صباحا (2100 بتوقيت جرينتش من مساء الثلاثاء)، وفقاً لما ذكره التقرير.

ويجري خفر السواحل الياباني تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.