وفاة وليام شكسبير أول رجل يتلقى لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي البريطاني ويليام شكسبير، الذي احتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم كأول رجل يتلقى لقاح فايز/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض لا علاقة له بكورونا.

وكان الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، الملقب بـ "بيل" ، ثاني شخص في بريطانيا يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا خارج التجارب السريرية، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وظهرت صوره وهو يتلقى اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري في ديسمبر الماضي - بعد فترة وجيزة من تلقي مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عاماً التطعيم- في الصفحات الأولى للعديد للصحف.

وتوفي شكسبير، وهو أب لاثنين وجد لأربعة، وكان يعيش في براونشيل جرين، في كوفنتري، بسلام يوم الخميس الماضي في مستشفى الجامعة.