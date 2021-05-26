في عهد أردوغان.. 36 ألف تركي يضطرون لتصفية أنشطتهم التجارية خلال أربعة أشهر

تجاوز عدد أصحاب الأعمال الذين اضطروا لتصفية أنشطتهم التجارية خلال أربعة أشهر في تركيا 36 ألف شخص، وفق ما كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا.

وبحسب جريدة زمان التركية ذكر أغبابا أن شهر أبريل/ نيسان الماضي شهد إغلاق أكثر من 7 آلاف نشاط تجاري ليتجاوز بهذا عدد الذين صفوا أعمالهم التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 36 ألف شخص.

وذكر أغبابا أن الدعم المقدم للمتضررين غير كاف، قائلا: “الدعم الصوري الذي تقدمه السلطات للتجار يعجز عن إيقاف إفلاس التجار.

وطالب السياسي المعارض الحكومة بتقديم دعم مالي دون مقابل لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأعمال المتأثرين سلبا بالأوضاع القائمة في البلاد.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سجلت ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصة أعلى معدلات إفلاس للأنشطة التجارية، فخلال تلك الفترة بلغ عدد المحال التجارية التي أغلقت أبوابها في إسطنبول 3810 محلا تجاريا،

وجاءت إزمير في المرتبة الثانية بواقع 2389 محلا تجاريا، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة بواقع 1998 محلا تجاريا، وأنطاليا في المرتبة الرابعة بواقع 1776 محلا تجاريا، واحتلت بورصة المرتبة الخامسة بواقع 1775 محلا تجاريا.