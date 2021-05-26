بعد فضحه للنظام بتركيا.. السلطات بأنقرة تحظر موقع زعيم المافيا

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

حظرت السلطات في تركيا الوصول إلى موقع زعيم المافيا التركي سادات بكر، الذي فضح رجال الرئيس رجب طيب أردوغان، وعلى رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو.



وحسب صحيفة "زمان" التركية، أمرت محكمة أنقرة الجنائية الثامنة، بحظر الوصول إلى موقع "sedatpeker.com".

وجاء هذا القرار بعد أن استهدف سادات بكر عدداً من الشخصيات التركية، أبرزها وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، ووزير الداخلية والعدل الأسبق محمد آغار، والصحافي هادي أوزيشك.

ووصف سادات بكر، صويلو بزعيم تنظيم إجرامي، قبل كشف الامتيازات التي وفرها له صويلو في السابق.