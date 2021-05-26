منظمة حقوقية تكذب تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن حالات التعذيب والإختفاء القسري

كذبت منظمة العفو الدولية، وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، بخصوص نفيه وجود حالات تعذيب أو اختفاء قسري في تركيا.

وأكد طارق بيهان، مدير الحملات والاتصالات بمنظمة العفو الدولية في تركيا، أن المنظمة لديها أدلة على حالات التعذيب وسوء معاملة واختفاء القسري في تركيا، وهذا خلافا لمزاعم سليمان صويلو.

منظمة العفو الدولية كانت قد حذرت تركيا في فبراير الماضي من ارتفاع حالات الاختطاف والاختفاء القسري على أراضيها، مطالبة الحكومة بتحقيقات موسعة حول هذه الحوادث.

وتزايدت وقائع الاختفاء القسري في تركيا منذ إقرار “قانون الحصانة” عام 2018 الذي يحمي الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية “خلال محاولة التصدي للانقلابيين”، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.