محمد الفلاح - بريطانيا تدعو إسرائيل وفلسطين للعودة لحل الدولتين

الأربعاء 26 مايو 2021

دعا وزير الخارجية البريطاني عشية محادثات يجريها الأربعاء، بإسرائيل والأراضي الفلسطينية لإنهاء "دوامة العنف" عبر العودة لحل الدولتين.



وتأتي زيارة دومينيك راب التي تستغرق يوما واحدا بعد أن كان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد، الثلاثاء، خلال جولة له في الشرق الأوسط بإعادة بناء العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين عبر إعادة فتح قنصلية في القدس وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما.

وتأتي التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس والذي أنهى تصعيدا داميا استمر أحد عشر يوما.

ورحب راب بوقف إطلاق النار قائلا في بيان إن "من المهم أن يركز جميع الأطراف الآن على ضمان استمراره".

واعتبر أن الأحداث الأخيرة "تظهر الحاجة الملحة لإحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي أودت بحياة كثيرين".

وشدد راب على أن "المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة الأفضل لتحقيق سلام دائم".