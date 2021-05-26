شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد العاملين تتراجع في كوريا الجنوبية.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلصت الشركات الكبرى في كوريا قوتها العاملة بما يقرب من 1% خلال عام 2020 مقارنة بعام سابق، تأثرا بجائحة كورونا.

وقال موقع سي إي أو سكور (CEO Score)، إن 309 شركات من مجمل 500 شركة كبرى في البلاد كان لديها 1,203,835 موظفا بنهاية مارس، تراجعا بـ0.8% أو 9,756 مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2019.

وانخفض عدد العاملين النظاميين بنسبة 1% إلى نحو 1.13 مليونا خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفع عدد العمال غير النظاميين إلى 72,527 عاملا من 70,573 عاملا.

وبلغ الإنفاق الرأس مالي للشركات 35.71 تريليون وون (31.8 مليارات دولار)، في الربع الأول من العام تراجعا بنسبة 0.7%، ولكن الإنفاق على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 1.5% إلى 12.79 تريليون وون.