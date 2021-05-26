مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 9093 راكبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصرللطيران، اليوم الأربعاء 48 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى كل منواشنطن، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، موسكو، دبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الخرطوم، أديس أبابا، أبوظبي، الشارقة، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4093 راكبا.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.