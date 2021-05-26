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اليوم.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، اليوم الأربعاء، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية تحت شعار صنع في مصر وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد وقعت في شهر أغسطس الماضي اتفاقية مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عـقـد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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