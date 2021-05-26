إجلاء مليوني شخص على الساحل الشرقي للهند

ابوظبي - سيف اليزيد - كالكوتا (أ ف ب)

أجلت السلطات الهندية نحو مليوني شخص يعيشون على طول الساحل الشرقي للبلاد من منازلهم، تحسباً لوصول الإعصار «ياس»، الذي تشتد قوته في خليج البنغال، حسبما أعلنت، أمس، بعد أسبوع على إعصار آخر نشر الخراب في غرب البلاد.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية: إن الإعصار «ياس»، الذي بدأ يتشكل منذ مرور الإعصار تاوكتاي، يرتقب أن يصل إلى ولايتي البنغال الغربية وأوديشا ظهر اليوم.

ويرتقب أن ترافق ياس رياح عاتية بسرعة تصل إلى 165 كلم في الساعة وأمطار غزيرة، وهو ما يعطل جهود مكافحة وباء «كوفيد- 19».