قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية شرقي السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون، في أحدث اشتباكات قبلية بمدينة «بورتسودان» شرقي السودان، ما اضطر السلطات المحلية هناك لفرض حظر التجوال وسط أجواء مشحونة.

وقالت حكومة ولاية البحر الأحمر: إن الاشتباك الحديث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأعلن والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي، وفقا لما نقله موقع «سودان تريبيون»، حظر التجوال ومنع التجمهر بأحياء «ديم النور والقادسية وأم القرى» من الخامسة مساء وحتى الخامسة فجراً.

وحظر الوالي مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع لتوجيهاتها، إضافة لحظر نشر الإشاعات والتحريض لتأجيج الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت حكومة الولاية في بيان إلى أن الأحداث وقعت في سوق «جادو والمربع الرابع» لـ«ديم النور»، وهي مناطق تقع في القطاع الشرقي لمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وقالت الحكومة المحلية: إن اللجنة الأمنية ستظل في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن.

وتعود أسباب الصدامات القبلية التي بدأت صباح أمس الأول، حسب شهود عيان، لمشاجرات في حفل غنائي أقيم مساء الأحد في حي الجمال بين حي «ولع» و«ديم النور».

وقال الشهود: إن طرفي الصراع من قبيلة «الارفوياب» أحد بطون قبائل «الأمرار» و«الألمدا» إحدى قبائل البني عامر.

وفي سياق آخر، استقبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمس، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال زيارته لجوبا للمشاركة في بدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو، بحضور وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير خارجية دولة جنوب السودان بنجامين برنابا.

وقالت الدكتورة مريم الصادق: إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا المشتركة تتصدرها قضايا السلام في البلدين وحسن الجوار والتعاون المشترك.