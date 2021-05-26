«التعاون» يؤكد الموقف الثابت بدعم اليمن وتعزيز استقراره

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، التي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع مبادرة المملكة للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن. وأشارت وزارة الخارجية إلى العواقب المدمرة» لهجوم الحوثيين على مأرب، وقالت إن ليندركينج سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق عبر جميع الموانئ وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.