شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا ترتفع لـ 33.2 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر33 مليون، حتى الساعة 0233 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الثلاثاء، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت الزيادة الوطنية في الحالات، مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر0 % المسجل خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا، أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 78ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

وشهدت واشنطن زيادة بنسبة 5ر0 % في عدد حالات الإصابة، مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 429499 إصابة، بينما شهدت ولاية نيو مكسيكو أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 114 حالة وفاة.