شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: ممارسات الحوثي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، ليل الاثنين، أن ممارسات ميليشيا الحوثي وحربها العبثية المستمرة للعام السابع على التوالي جعلتا الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.

وأضاف أن الحوثي مستمر في نهب وتدمير مؤسسات الدولة الاقتصادية والإنتاجية في اليمن، وفرض الإتاوات والامتناع عن صرف المرتبات وسرقة المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية وابتزازها، مما نتج عنه تدهور اقتصادي وانهيار القطاعات الخدمية والإنتاجية الرئيسية، وانكماش الناتج القومي بأكثر من 50%، فضلاً عن انتشار البطالة والفقر المدقع والجوع.

المعاناة الإنسانية

وقال: «وفي مواجهة كل ذلك تبذل الحكومة اليمنية أقصى الجهود وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعمل جاهدة على إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وبناء السلام والدفع بعجلة التنمية نحو آفاق التطور والتعافي الاقتصادي والحفاظ على بعض مكتسبات التنمية والبناء عليها، ومواجهة التحديات القائمة».

مضيفًا: «ينبغي أن يشكل المؤتمر الدولي الخامس للبلدان الأقل نموًا فرصة لتقييم شامل لمدى تنفيذ أجندة برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نموًا، ودراسة أسباب التعثر في تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج المتمثل في تخرُّج نصف أعضاء المجموعة بحلول عام ٢٠٢٠، كما يجب أن يشكل المؤتمر مناسبة لتجديد الشراكة وحشد المزيد من وسائل الدعم الدولي لمساعدة الدول الأقل نموًا لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، خاصة مع تزامن الفترة المحددة لتنفيذ البرنامج الجديد مع فترة العقد الدولي لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة».

جريمة نكراء

من جهته، استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سوقًا شعبية في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، باستخدام طائرة مسيرة «إيرانية الصنع».

وأوضح الأرياني أن الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، جاء في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال محافظة‏ مأرب، وأشار إلى أن جريمة الاستهداف امتداد لمسلسل استهدافها الممنهج للأعيان المدنية، وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وجدد الأرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن، لإدانة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية.

مقتل خبير

وفي سياق آخر، نقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصدر في الجيش اليمني القول إن خبيرًا عسكريًا من ميليشيات حزب الله اللبناني لقي مصرعه في مأرب بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن.

وقال المصدر إن مصطفى الغراوي، وهو أحد الخبراء العسكريين من حزب الله الذين يعملون مع ميليشيا الحوثي، قُتل في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أمس الأول الاثنين، في جبهة صرواح غرب مأرب، حيث كان قد التحق بالجبهة من صنعاء في 21 أبريل، وتنقَّل في جبهات مأرب والجوف، حتى لقي مصرعه.