شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية شرقي السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون، في أحدث اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي السودان، ما اضطر السلطات المحلية هناك لفرض حظر التجوال وسط أجواء مشحونة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمس.

وقالت حكومة ولاية البحر الأحمر إن الاشتباك الحديث أسفر عن «مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

لكن وكالة أنباء السودان الرسمية نقلت عن مسؤول طبي محلي قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.

وأعلن والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي، وفقا لما نقله موقع «سودان تريبيون»، حظر التجوال ومنع التجمهر بأحياء ديم النور والقادسية وأم القرى من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وحظر الوالي مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع لتوجيهاتها، إضافة لحظر نشر الشائعات والتحريض لتأجيج الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت حكومة الولاية في بيان إلى أن الأحداث وقعت في سوق جادو والمربع الرابع لديم النور، وهي مناطق تقع في القطاع الشرقي لمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وقالت الحكومة المحلية إن اللجنة الأمنية ستظل في «حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن».

وتعود أسباب الصدامات القبلية التي بدأت صباح الاثنين، حسب شهود عيان، لمشاجرات في حفل غنائي أقيم مساء الأحد في حي الجمال بين حي ولع وديم النور.

وقال الشهود إن طرفي الصراع من قبيلة الارفوياب أحد بطون قبائل «الأمرار» و«الألمدا» إحدى قبائل البني عامر.

وولاية البحر الأحمر بشرق السودان لها تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف في عام 2019.