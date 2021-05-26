شكرا لقرائتكم خبر عن جنيف.. قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن ستعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو المقبل.

وأكدت الشبكة نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين أن مدينة جنيف السويسرية ستحتضن الاجتماع الذي طال انتظاره بين الزعيمين. ومن المتوقع أن يمثل اجتماع بايدن مع بوتين نهاية الجولة الدولية الأولى للرئيس الأمريكي منذ توليه منصب الرئاسة.

وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى أن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض رفض التعليق على المعطيات الخاصة بالمكان والموعد المحتملين للقمة «حتى الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل».

هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال في وقت سابق: إنه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن عقد اجتماع بين زعماء روسيا والولايات المتحدة، ولكن إذا تم التوصل إليه يمكن أن تعقد القمة في إحدى «العواصم الدبلوماسية الأوروبية».

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الجانب الأمريكي يتوقع لقاء الرئيسين في الأسابيع المقبلة.

وكان بوتين وبايدن قد أجريا، في 13 أبريل الماضي، اتصالا هاتفيا، اقترح الجانب الأمريكي خلاله عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.