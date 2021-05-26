شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالكشف عن منفذي الاغتيالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتشد المئات من العراقيين، أمس الثلاثاء، في ساحة التحرير بوسط بغداد للمشاركة في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن الجماعات التي تتولى قتل الناشطين المدنيين في البلاد.

وقال شهود عيان إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تتوافد على ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات. وخرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بكشف الجماعات التي تقوم بقتل واستهداف الناشطين المدنيين وقادة المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وأوضح الشهود أن السلطات العراقية لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة وأن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة دون وجود حواجز أمنية باستثناء انتشار للقوات الأمنية وهي تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية أمس القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي إن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات.

وأضافت إن القوات الأمنية المشتركة باشرت حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها.

وأكدت أن القوات الأمنية تحرص في إستراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين على فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات

التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد.

ودعت خلية الإعلام المتظاهرين إلى أهمية الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم.

واكتظت مداخل بغداد الجنوبية بعشرات الحافلات التي تقل متظاهرين من المحافظات الجنوبية وهم يحملون أعلام العراق.

وبحسب شهود عيان، احتشد الآلاف في ساحتي التحرير والفردوس بجانب بغداد الرصافة، فيما ذهب آخرون في ساحة النسور في جانب بغداد الكرخ.

وشرعت القوات الأمنية بنشر قوات إضافية لتأمين المتظاهرين.