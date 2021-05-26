بعـد الأسود والأبيض.. «الفطر الأصفر» يثير الذعر في الهند

يكافح الأطباء في الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة، تسمى «الفطر الأصفر»، تؤثر في مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض، فيما سجلت البلاد، أمس الثلاثاء، 196427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد في حالات الإصابة اليومية بالعدوى منذ 14 إبريل/ نيسان، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3511، في حين تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في البلاد بلغ 26.95 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 307231.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن الهند تشهد حالياً نوعاً خطراً من عدوى الفطر يُدعى «الفطر الأصفر»، وهو ما أثار حالة من الذعر. وقالت نقلاً عن خبراء: إن الفطر الأصفر أكثر ترويعاً من سابقيه؛ (الأسود والأبيض)؛ بسبب الطريقة التي يؤثر فيها على أعضاء الجسم الداخلية.

وخلافاً للفطرين (الأبيض والأسود) السابقين اللذين يظهران أولاً على الوجه، يبدأ الفطر الأصفر داخل الجسم قبل أن يظهر على سطحه، ما يسبب القيح ويبطئ من التئام الجروح، وفي الحالات الخطرة يمكن أن يسبب أعراضاً مدمرة مثل فشل الأعضاء؛ لذلك من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

وتشهد الهند حالياً ارتفاعاً كبيراً في عدوى الفطريات، وكانت البداية مع الفطريات السوداء ثم الفطريات البيضاء.

ويحدث داء الفطر بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ويضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم؛ لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54 في المئة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وحتى أمس الثلاثاء، تم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة في الهند، علماً أنها كانت تتعامل سنوياً، قبل تفشي فيروس كورونا مع عشرات الحالات فقط. ويشتبه الأطباء في أن الزيادة المفاجئة في العدوى يمكن أن تزيد من تعقيد مكافحة الهند للوباء.

وسجلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة يومياً في أوائل مايو/ أيار؛ لكن الأعداد تراجعت بالتدريج وأظهرت البيانات الحكومية في الأيام الأخيرة إلى حدود 250 ألف إصابة. ومع تدفق المصابين بالمرض على المستشفيات زادت الأعباء على النظام الصحي بالمدن ومع نقص اللقاحات حذر خبراء من أن الهند يمكن أن تواجه موجة ثالثة من الإصابات في الشهور المقبلة.

(وكالات)