شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تستأنف اليوم محادثات السلام مع حركة «الحلو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم -عماد حسن:

استقبل رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، أمس الثلاثاء، في جوبا، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذى وصل إلى جوبا للمشاركة في بدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، والمقرر، اليوم الأربعاء، فيما كلف مجلس شركاء الحكم السوداني، لجنة للتواصل مع رئيس الوزراء لتعيين ولاة الولايات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً.

وتم اللقاء بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق، ونظيرها من جنوب السودان بنجامين برنابا.

وقالت المهدي إن اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، كما ناقش عدداً من القضايا المشتركة تتصدرها قضايا السلام في البلدين وحسن الجوار والتعاون المشترك.

وأكدت المهدي أن حمدوك سيشارك في ورشة خاصة بتأسيس دستور دائم لجنوب السودان بصفته رئيس الدورة الحالية للإيقاد.

من جهة ثانية، وصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي،الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس وفد التفاوض الحكومي، ومحمد الحسن التعايشي، إلى جوبا.

وسيرأس كباشي، وفد الخرطوم لجولة التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأعلن مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ضيو مطوك اكتمال كل الترتبيات لانطلاقة الجلسة الافتتاحية الصتفاوضية بين الخرطوم والحركة الشعبية.

وسيخاطب الجلسة وفقاً لمطوك كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، وتوت قلواك رئيس الوساطة الجنوبية.

وقال مطوك إنه عقب الجلسة الافتتاحية ستدخل الأطراف في عملية التفاوض التي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية ستدفع بورقة إطارية تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وقال «إذا اتفقت الأطراف حول الورقة فيمكن مناقشة تفاصيل هذه القضايا».

وعبّر عن أمله في أن تتوصل الأطراف لسلام شامل وتوقيع اتفاقيات، مشيداً بتجاوب الأطراف للانخراط في عملية التفاوض.

من جهة أخرى، كلف مجلس شركاء الحكم السوداني، لجنة للتواصل مع رئيس الوزراء لتعيين ولاة الولايات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً.

وترأس البرهان، في القصر الجمهوري اجتماع مجلس الشركاء.

وأوضحت مريم المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مجلس الشركاء استعرض في اجتماعه كل المطلوبات لتعيين ولاة الولايات بموجب توصيات اللجنة المعنية بالأمر، التي كلفت بالتواصل مع رئيس الوزراء لإنجاز المهمة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، بما في ذلك تعيين ولاة ولايات استحقاقات السلام.

وأضافت، أن الاجتماع استعرض تجدد الأحداث المؤسفة في بورتسودان، والانفلاتات الأمنية، مشددة على أهمية العمل لإحلال السلام بصورة شاملة في كل ولايات البلاد.