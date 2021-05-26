شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون في صدارة مرشحي سباق الرئاسة في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات في إيران، الثلاثاء، 7 أسماء مرشحة لخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من الشهر المقبل، وشهدت القائمة استبعاد معظم ممثلي التيار الإصلاحي، إضافة إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

ووافق مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين أبرزهم رئيس السلطة القضائية الحالية إبراهيم رئيسي​​، ويعد إبراهيم رئيسي، البالغ من العمر 60 عاماً، أحد أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان قد خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي حسن روحاني عام 2017، بعد أن حصل على 38 في المئة فقط من أصوات الناخبين.

وحسب الأسماء التي نشرتها وزارة الداخلية الإيرانية يأتي الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي في المرتبة الثانية كأقوى المرشحين بعد رئيسي، حيث مثل جليلي بلاده في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني من العام 2013 حتى 2017.

وفي المقابل رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات معظم ممثلي التيار الإصلاحي، وبينهم نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والإصلاحي المعروف علي مطهري و محسن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بلدية طهران، إضافة الى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي قد يسبب عدم قبول أهليته اضطرابات في إيران.