شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الليبي» يناقش اليوم قاعدة انتخابات ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، فيما أعلنت 109 شخصيات ليبية ، بينهم 28 عضواً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضهم لمخرجات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية المقترحة، في حين كشف مصدر داخل مجلس النواب أن المجلس يعكف على تشكيل عدة لجان، الأولى تتعلق بمتابعة ومراجعة أوجه الإنفاق من مصرف ليبيا المركزي للمخصصات المالية، قبل اعتماد الميزانية والتوسع في الإنفاق من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وكشف عضو ملتقى ‫الحوار عبدالقادر حويلي‬، أن أعضاء الملتقى سيعقدون جلسة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية ‫زووم‬، لمناقشة القاعدة ‫الدستورية‬ التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار‬ .

وأكدت مصادر من «لجنة الحوار» أن البعثة الأممية أبلغت أعضاء الملتقى جاهزيتها لعقد الجلسة، اليوم ، وجاهزيتها لبث جلسة بشكل علني. إلى ذلك، أعلنت 109 شخصيات ليبية ، بينهم 28 عضواً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضهم لمخرجات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية المقترحة.

وأفاد بيان مشترك للشخصيات الليبية بأن مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار ، يفرض مراحل متشابكة ومعقدة من الصعب إنجازها قبل موعد الانتخابات، إضافة إلى أن المقترح يُباعد بين المواطن وحقه الدستوري في الاستفتاء على عمل هيئة هو من كوّنها.

وأشار البيان إلى أن إقرار القاعدة الدستورية المقترحة سيستغرق وقتاً طويلاً، بما يجعل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أفضل، وبما يفند القول إن الاستفتاء يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

كما لفت البيان إلى أن إقرار مقترح اللجنة القانونية غير كاف لتحويله إلى قاعدة دستورية، إذ يحتاج الأمر، بحسب الموقعين على البيان، إلى إقراره من مجلسي النواب والدولة باعتباره تعديلاً دستورياً، وبنصاب التعديل الدستوري، وهذا الأمر شديد التعقيد.

وكشف مصدر داخل مجلس النواب أن المجلس يعكف على تشكيل لجان عدة، الأولى تتعلق بمتابعة ومراجعة أوجه الإنفاق من مصرف ليبيا المركزي للمخصصات المالية، قبل اعتماد الميزانية العامة والتوسع في الإنفاق من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة الثانية تتعلق بمراجعة قرارات تأسيس لجان وشركات ومؤسسات، والتوسع في إنشائها رغم قصر عمر الحكومة وحجمها، والتي من شأنها «إفراغ بعض الوزارات من مهامها واختصاصاتها». (وكالات)