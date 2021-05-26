شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 367 مرسى جديداً في أبوظبي بكلفة 100 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن تطوير 367 مرسى جديداً في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، بكلفة 100 مليون درهم خلال العام الماضي 2020، شمل 50 مرسى في شرق منطقة النوف، و35 مرسى في جزيرة الحديريات، و32 مرسى في شمال منطقة النوف، و120 موقفاً للسيارات عند بوابة أبوظبي، و60 موقفاً للسيارات في الميناء الشمالي من دلما، و70 موقفاً في الزاهية وربدان وجزيرة ياس والصدر.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد الركاب الذين سافروا عبر العبارات البحرية خلال العام الماضي بلغ 106 آلاف و69 راكباً، بزيادة 17% على عام 2019.

وأوضحت أن 49 ألفاً و113 مسافراً استخدموا العبارات بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، و56 ألفاً و956 راكباً بين جزيرة السعديات والعالية، لافتة إلى أن طول القنوات المطورة بلغ 23 كيلومتراً توزعت بواقع 8.9 كيلومتر لقناة الهايلي، و12.5 كيلومتر لقناة جباجيبات، و1.2 كيلومتر لقناة كوف مارينا. وحققت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها إنجازات نوعية في مجالات اختصاصها خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع تكريس جهودها للعمل على توفير بيئة صحية وآمنة عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ومشاركتها الفاعلة في برنامج التعقيم الوطني ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الجائحة، ومن منطلق حفاظها على صحة وسلامة المجتمع في إمارة أبوظبي.

ويتخذ مركز النقل المتكامل التابع للدائرة عدداً من الإجراءات الاحترازية لضمان رحلة آمنة لمستخدمي العبارات البحرية ومن أجل سلامة وصحة الجميع من خلال تعقيم العبارات والمحطات البحرية يومياً للحد من انتشار «كوفيد19»، وتقوم أعمال التعقيم على فترتين، قبل وبعد التشغيل، وبعد كل رحلة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة المسافرين، وتأكيد ضمان الالتزام بالتباعد الجسدي بين المسافرين في مناطق جلوس الركاب، وإلزام جميع المسافرين ارتداء الكمامة خلال الرحلة، بالإضافة إلى التنظيف والتعقيم المستمرين لمناطق جلوس الركاب بعد كل رحلة.