شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: التحول الرقمي من أهم أدوات إدارة أزمة «كوفيد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا»، أن جائحة «كوفيد-19» دفعت بالمؤسسات حول العالم إلى التأقلم مع الوضع الجديد، والتركيز على التحول الرقمي كأحد أهم التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «قيادة التحول الرقمي في فترة عدم اليقين» الافتراضي العالمي الذي بدأت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر حتى يوم غد الخميس، ويضم متحدثين وخبراء من كبرى شركات التقنية العالمية وتشارك فيه الهيئة بصفتها الراعي الماسي.

وأشار الطاير إلى أن المؤتمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز المهارات وتبادل المعارف بين المؤسسات المشاركة التي تركز على التميز وتحسين الأداء وكيفية تحويل أزمة جائحة (كوفيد- 19) إلى فرصة للنمو والازدهار، موضحاً أن الجائحة دفعت بالمؤسسات حول العالم إلى العمل على التأقلم مع الوضع الجديد، وعملت مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على تغيير استراتيجياتها للتركيز على التحول الرقمي كأحد أهم التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.

وأضاف: «بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجحت إمارة دبي، بشكل استباقي، في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق تدابير احترازية قوية لاحتواء الجائحة وضمان استمرارية الأعمال، وقد أسهمت هذه الرؤية في أن تقدم دبي نموذجاً ناجحاً لتصميم المستقبل وضمان مستويات عالية من الاستعداد للتعامل مع التحديات غير المتوقعة».

وأكد أن الهيئة نجحت في مواءمة عملياتها واستراتيجيتها للتعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19».

وعلى مدى ثلاثة أيام، يناقش المؤتمر عدداً من المحاور من أهمها: دور مبادرات وحلول الذكاء الاصطناعي في التعافي من جائحة «كوفيد- 19»؛ والابتكار في التوظيف عن بعد ومهارات النجاح؛ والابتكار والنمو.