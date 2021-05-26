بمشاركة دبلوماسية.. المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يناقش كتاب "٧٥ سنة نصر" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، ندوة ثقافية ضمن فعاليات الصالون الأدبي لمناقشة كتاب "٧٥ سنة نصر.. أدب الحرب" للكاتب المصري أحمد بهاء الدين شعبان.

جاء ذلك بحضورقنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسليان، ومدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مارات جاتين، وعدد من أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية ورواد المركز، فيما أدار الندوة الدكتور محمد الحداد.

وتحدث الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان عن محتوى الكتاب الذي يتناول تاريخ العسكرية السوفيتية آنذاك وبداية الحرب الوطنية العظمى عام ١٩٤١ بعد اجتياز القوات النازية الحدود الروسية حتى انتهت بهزيمة النازية عام ١٩٤٥.

من جانبه أوضح مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "مارات جاتين" أن صالون الأدب الروسي يعد من الفعاليات الناجحة وقد شارك فيه نخبة من المثقفين والمفكرين واقيمت لقاءات حول الأدب الروسي والمصري.

وأشار إلى الدور الذي لعبته الثقافة والفنون الروسية ومنها فنون الباليه والموسيقى في اثراء الحركه الفكرية العالمية ، و درس العديد من المصريين الفنون والآداب في الجامعات الروسية، فيما أكد عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وروسيا منذ عقود طويلة.