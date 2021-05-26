البرلمان العربي يشيد بدور «التعاون» عربياً وإقليمياً ودولياً

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (كونا)

أشاد البرلمان العربي أمس، بالدورالذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وبخاصة في مجال التصدي للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيس مجلس التعاون إن المجلس قدم الدعم للمبادرات والجهود التي كانت تهدف إلى تحقيق التسوية السلمية للأزمات، إيماناً منه بأهمية تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في المنطقة.

وأضاف أن «مجلس التعاون الخليجي يمثل قاطرة العمل السياسي الخليجي المشترك وبوتقة استطاعت لم شمل الدول الأعضاء في مواجهة أزمات تموج بها المنطقة». وأكد أن مجالات التعاون والتكامل التي أنجزتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون طوال الـ 40 عاماً الماضية في العديد من المجالات حققت الكثير من تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج التي ما تزال تنتظر الكثير من المجلس.

ودعا إلى استمرار الجهود الهادفة لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي، وصولاً إلى تعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.