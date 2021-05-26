«الجامعة»: هجمات الحوثيين تطيل معاناة اليمنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، إن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية وعلى محافظة مأرب اليمنية تتسبب باطالة معاناة اليمنيين في أنحاء اليمن كافة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن أبو الغيط طالب في أثناء لقائه برئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر «ميليشيات الحوثي بالالتفات إلى مصالح اليمن ومعاناة شعبه الذي أنهكته سنوات الصراع بدلاً من الانجرار خلف أجندات أطراف إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة».

وأعرب عن قناعته بأن غالبية اليمنيين يريدون العيش في يمنٍ موحد ومستقر بعيداً عن الصراعات والحروب، مؤكداً دعم الجامعة العربية وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وبحسب البيان أكد بن دغر من جانبه أن الحوثيين ما زالوا يرفضون أي مبادرات مطروحة للحل السياسي. وقال إن «هذه المبادرات لا تستبعدهم من مستقبل اليمن»، معتبراً أن التأثيرات الإقليمية على الحوثيين تبدو غالبة على قرارهم السياسي.