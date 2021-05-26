السيسي يوجه بتوفير الرعاية الكاملة للفنان شريف الدسوقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوقى، الذى تعرض مؤخراً لبتر ساقه إثر عملية جراحية أجراها بأحد المستشفيات.

ووجه السيسي، الثلاثاء، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مصر، التكفل برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً كبيراً من نقابة المهن التمثيلية المصرية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكى بياناً توجه خلالها بالشكر للشركة.