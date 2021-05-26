أوروبا تُغلق مجالها الجوي أمام بيلاروسيا.. واجتماع لمجلس الأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - صعّد الاتحاد الأوروبي من خطواته ضد بيلاروسيا الليلة الماضية، بإغلاق مجاله الجوي أمام طائرات الدولة السوفييتية السابقة، حاضاً شركات الطيران الأوروبية على تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، وسط دعوات إلى فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضاً، وذلك من أجل توقيفه.

وعلى الصعيد نفسخ، يعقد مجلس الامن الدولي الأربعاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً وغير رسمي يبحث فيه الازمة مع بيلاروس المتهمة بأنها اعترضت الأحد طائرة مدنية اوروبية لاعتقال معارض كان بين ركابها، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي لفرانس برس «سنعقد (اجتماعاً) غداً» الأربعاء، الأمر الذي أكده مصدران دبلوماسيان آخران.

والاجتماع الذي يعقد عبر الانترنت يأتي بطلب من فرنسا وايرلندا واستونيا، بحسب المصادر نفسها.

والبلدان الأخيران عضوان غير دائمين حالياً في مجلس الامن في حين أن فرنسا هي بين الدول الخمس الدائمة العضوية.

ورجح دبلوماسيون ألا يتمكن مجلس الأمن من التوافق خلال هذا الاجتماع على بيان مشترك، كون روسيا الداعم الرئيس لبيلاروس سترفضه، وفق ما توقع مصدر دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وازدادت العزلة الدولية لبيلاروس الثلاثاء مع فرض قيود تطاول مجالها الجوي، رداً على نظام الكسندر لوكاشنكو المتهم باعتراض طائرة مدنية بهدف اعتقال معارض بيلاروسي شاب كان بين ركابها.