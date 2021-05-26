مخاوف من ثوران جديد نيراغونغو ف» والحصيلة 32 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - يخشى سكان مدينة غوما الواقعة عند سفح بركان نيراغونغو الذي انفجر السبت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، من ثوران جديد بعدما أدت الهزات الأرضية المتتالية إلى حدوث تصدعات في الأرض.

ارتفعت حصيلة الضحايا منذ ثوران البركان بشكل مفاجئ مساء السبت إلى 32 قتيلاً، بحسب الحماية المدنية، بحيث لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم الاثنين اختناقاً بأبخرة سامة أثناء سيرهم على سيل الحمم البركانية.

وكانت حصيلة سابقة أوردت مصرع 20.

وذكر تقييم إنساني أولي نقلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غوما أن 900 إلى 2500 منزل دُمرت بسبب تدفقات الحمم البركانية.

وضربت هزات على مدار اليوم المنطقة وكانت بعضها شديدة القوة.

وعُثر على تشققين بعرض عشرات السنتيمترات في بعض الأماكن أديا إلى تصدع الأرض في المدينة وتأجيج الخوف من ثوران البركان مجدداً.

وقسم أحدهما الأرض في الجزء الغربي من المدينة وامتد لعدة مئات من الأمتار، بين جبل غوما الذي يحد المدينة من الشمال وشواطئ بحيرة كيفو.