وزير الخارجية الأمريكي يعلن حزمة مساعدات للفلسطينيين وتوجه لإعادة فتح القنصلية بالقدس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده تسعى لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، بعد أن أغلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019.



وأكد الوزير الأميركي، الذي زار دولة الاحتلال والضفة الغربية اليوم، أن "حل الدولتين" هو "السبيل الوحيد" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في حال تمت تلبية الشروط المناسبة.



وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي في القدس: "في النهاية، هناك إمكانية لاستئناف الجهد لتحقيق حل الدولتين، الذي ما زلنا نعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، وبالطبع منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها".



وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل لحشد المجتمع الدولي من أجل توفير 1.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 للشعب الفلسطيني، وأن الإدارة الأميركية ستبلغ الكونغرس نيتها تقديم 75 مليون دولار إضافية للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021.



وأكد بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن واشنطن ستقدم أيضاً 5,5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة و32 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).