اليمن.. مقتل قائد عسكري من “حزب الله” اللبناني بمعارك مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 8 ثواني

أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد عسكري من ميليشيات “حزب الله” اللبنانية، بغارة جوية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة “معمر الإرياني”،في بيان إن “القيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني مصطفى الغراوي، قتل بغارة جوية للتحالف في جبهة صرواح غربي مدينة مأرب”، مشيرا إلى أن ذلك “يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيات الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب”.

كما أشار الوزير اليمني إلى قيام إيران بنشر مئات الخبراء من “الحرس الثوري” وميليشيات “حزب الله” في اليمن، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

في السياق، اعتبر “الإرياني” أن مقتل القيادي بميليشيات “حزب الله” اللبنانية في اليمن، تأكيدا لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، صعدت منذ شهر شباط\ فبراير الماضي، من هجماتهم في مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.