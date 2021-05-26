وزير الخارجية البريطاني: لا بد أن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه لا بد لدائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن تنتهي.

وأضاف راب على تويتر لدى وصوله لإجراء محادثات في أعقاب أعنف قتال منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين:

“سألتقي مع كبار الزعماء هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة”.

وقال: “لا بد وأن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم”.