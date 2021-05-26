عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن عقب لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي لإعادة إعمار غزة

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في رام الله بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للبناء عليه.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك.

فيما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوصل لحلول سلمية للصراع مع إسرائيل مقدما الشكر للإدارة الأمريكية على دعمها للفلسطينيين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد تعهد الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونجرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.

حماس لن تحصل على المساعدات

وقال بلينكن: "سنطلب من الكونجرس الموافقة على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة 75 مليون دولار"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تنوي التأكد من أن حركة حماس لن تحصل على تلك المساعدات التي تنوي تخصيصها للمدنيين في قطاع غزة.

وأعلن بلينكن خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم أن الرئيس جو بايدن، طلب منه العمل على تخفيف التوتر في القدس ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على دعم واشنطن لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.