الجزائر تفكك شبكة إجرامية على الحدود مع المغرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود فككت أمس الإثنين، شبكة وصفتها بـ" الإجرامية" بمنطقة واد بونعيم ببلدة باب العسة بولاية تلمسان المتاخمة للحدود مع المغرب.



وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الشبكة تتكون من 6 أشخاص ضبط بحوزتهم مبلغ مالي من العملة الجزائرية يعادل نحو 300 ألف دولار، منها 225 ألف دولار مزورة.

كما اوضحت ان أعضاء هذه الشبكة حاولوا إدخال المبلغ المالي المذكور إلى العمق الجزائري وترويجه بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.