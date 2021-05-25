لهذا السبب.. الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان لنقل احتجاج شديد بشأن احتجاز اثنين من المواطنين الأردنيين في إسرائيل.



وقالت الوزارة على تويتر إنها "طالبت السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين".

وأضافت "شددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة".