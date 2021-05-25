شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 166 وفاة جديدة و3224 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 166 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 110 في اليوم السابق، كما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3224 من 2490 حالة أول أمس.

وسجلت إيطاليا إجمالا 125501 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ طهور الوباء في فبراير العام الماضي وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا. وسجلت البلاد 4.20 مليون حالة إصابة إلى الآن.